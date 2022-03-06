النزاهـة تضبط هدر 2,5 ملياري دينار لتجهيز أثاث مدرسي في تربية النجف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام في مُديريَّة تربية مُحافظة النجف بقيمة مليارين ونصف المليار دينار.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في مُحافظة النجف قام بضبط حالات هدرٍ للمال العام في مديريَّة تربية المحافظة بقرابة مليارين ونصف المليار دينار، مُشيرةً إلى ضبط أوليات (25) عقد تجهيز أثاث للمدارس وسندات إدخالٍ مخزنيٍّ وقيود صرفٍ بمبلغ (2,489,682,000) ملياري دينار".

وأوضحت أنَّ "المديرية قامت بتجهيز الأثاث للمدارس دون الحاجة الفعليَّة أو طلب إدارات المدارس لها، لافتةً إلى أنَّ بعض الأثاث لا يزال في مخازن مديريَّة تربية النجف؛ بالرغم من أنَّ عقود التجهيز تمَّت في عام (2019)، ممَّا أدَّى إلى تلفها واندثارها وحصول هدرٍ بالمال العام".

وتمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليَّ بالمواد المضبوطة خلال العمليَّة، التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرة قضائيَّةٍ، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في محافظة النجف؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة"، بحسب البيان.