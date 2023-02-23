النزاهـة تضبط مديـر حسابات في إحـدى بلـديات الأنـبار متلبساً بحيازة 25 ختماً مزوراً

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، ان ملاكاتها تمكنت من ضبط مُدير حسابات إحدى بلديَّات مُحافظة الأنبار، مُتلبِّساً بحيازة أختامٍ مُزوَّرةٍ.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَتْ بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، بتمكُّن فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار من ضبط مدير الحسابات في مُديريَّة بلديَّة الوفاء مُتلبّساً بحيازة (25) ختماً مُزوَّراً.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ الأختام المضبوطة كانت بأسماء محلاتٍ تجاريَّةٍ يتمُّ استخدامها؛ من أجل تنظيم سلف الشراء والأعمال غير الأصوليَّة، إذ تمَّ رصد تنظيم وصولات شراءٍ بأسماء العديد من المحلات والوكالات التجاريَّة للغرض ذاته.

ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيفه وفق أحكام المادتين (289، 298) من قانون العقوبات.