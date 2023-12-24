النزاهة تعلن إعادة ملياري دينار لخزينة الدولة من تضخم أموال المسؤولين السابقين

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة العراقية، يوم الأحد، عن استرداد أكثر من ملياريّ دينار إلى خزينة الدولة من مسؤولين كبار أحدهم كان مستشاراً لرئيس الوزراء السابق، بتهم الكسب غير المشروع، وكذلك قضية "سرقة القرن".

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز أنها تسلمت ملياراً و300 مليون دينار بذمة المتهم المكفل المستشار الفني لرئيس الوزراء السابق والتي تمثل جزءاً من قيمة التضخم والكسب غير المشروع في أمواله.

وبينت أنها تمكنت أيضاً من إعادة 775 مليون دينار يمثل قيمة الرشوة التي تسلمها المتهم الموقوف مدير مكتب محافظ بغداد من إحدى الشركات الأجنبية؛ لقاء إحالة عقود مشاريع على شركات، فضلاً عن مبلغ مالي ناهز 25 مليون دينار من متحصلات الإيجارات الخاصة بالعقارات العائدة للمتهمة الموقوفة زوجة المدير العام للهيئة العامة للضرائب سابقاً.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن إطلاق حملة تضخم الأموال والكسب غير المشروع في قطاعات مؤسسات الدولة المختلفة بدأت بقطاع الضرائب، فيما فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة التي تمثل عائدات ومتحصلات الفساد.