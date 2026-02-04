النزاهة: 8 مسؤولين خالفوا كشف الذمة المالية

شفق نيوز– بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تفاصيل النشاطات التي نفذتها دائرة الوقاية خلال شهر كانون الثاني الماضي، في مجالات التقصي وكشف الذمة المالية، وتضارب المصالح لدى المكلفين، إضافة إلى الأداء والسلوك الوظيفي.

وقالت الهيئة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن 4604 مكلفين أفصحوا عن ذممهم المالية خلال المدة من (2/1/2026 ولغاية 31/1/2026)، يتقدمهم رؤساء السلطات الثلاث، والوزراء، وأعضاء مجلس النواب. وبينت في الوقت ذاته أنها رصدت مخالفات تتعلق بتضارب المصالح لدى (8) مكلفين.

وأضافت أن دائرة الوقاية نفذت (67) زيارة لمتابعة إجراءات التقصي عن صحة المعلومات المقدمة في استمارة كشف الذمة المالية، من خلال عمليات التحري والتقصي مع الجهات ذات العلاقة.