النزاهة: 15 مليار دينار قيمة أجهزة طبية متروكة في ذي قار

شفق نيوز/ أشرّت الهيئة، يوم السبت، رصد حالات هدرٍ وإضرارٍ بالمال العام في عمليَّات تجهيز وشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ، فضلاً عن حالات تزويرٍ في عددٍ من دوائر محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأشارت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان اليوم، إلى أنَّ عمليَّات التحرِّي التي قام بها فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار في مُستشفى الحسين التعليمي، كشفت عن وجود حاوياتٍ كبيرةٍ متروكةٍ في المُستشفى منذ عام 2014، مُبيِّنةً أنَّها تحوي أجهزةً طبيَّةً بقيمة (8,448,862) دولارٍ تعاقدت على تجهيزها الشركة العامَّة لتسويق الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة "كيماديا" مع شركة (HT) الألمانيَّة، مُنوِّهةً بقرار قاضي التحقيق المُختصِّ بمفاتحة وزارة الصحَّة لإجراء التحقيق الإداري؛ لبيان وجود مُخالفاتٍ بعمليَّة التجهيز،وعدم إدخال المواد مخزنياً.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ بدائرة الصحَّة، أفادت الدائرة بضبط أوليَّات جهاز SCAN PET لم يتم إدخاله الخدمة منذ شرائه عام 2019، لافتةً إلى أنَّ الجهاز الذي تمَّ شراؤه بمبلغ (2,290,000,000) دينارٍ تعرَّض للاندثار؛ لعدم استفادة الدائرة منه؛ نتيجة عدم إدخاله للخدمة منذ تجهيزه ونصبه، الأمر الذي أدَّى إلى إلحاق الضرر بالمال العام.

وأضافت إنَّ الفريق الميدانيَّ للمكتب رصد وجود تلاعبٍ وتزويرٍ في كتبٍ مزعومٍ صدورها عن قسم الحماية الاجتماعيَّة في ذي قار، وقام إثر ذلك بإجراء التحرِّي في قسم الحماية الاجتماعيَّة وشركة (كي كارد)، مُبيِّنةً أنَّ الفريق تمكَّن من ضبط (30) كتاباً مزعوماً صدوره عن القسـم مُعنوناً إلى شـركـة (كي كارد) - مركز خـدمة الزبائن؛ لغرض إصدار بطاقاتٍ ذكيَّةٍ لمُستفيدي شبكة الحماية الاجتماعيَّـة.

الدائرة أفادت بضبط أختامٍ وكتب ومخاطباتٍ تعود لعدَّة دوائر، ووصولاتٍ ومعاملات قطع أراضٍ وأختامٍ لأشخاصٍ ومحالٍّ تجاريَّةٍ في دار رئيس لجنة المُتابعة في ديوان مُحافظة ذي قار، مُوضحةً قيام المُتَّهم بتزوير أختامٍ واستعمالها في إصدار مُحرَّراتٍ رسميَّةٍ ووصولات استلام معاملات قطع أراضٍ، وترويج معاملاتٍ لمواطنين؛ لقاء مبالغ ماليَّـةٍ.