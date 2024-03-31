النزاهة و"سوات" يداهمون مقر بلدية الناصرية ويعتقلون مسؤولاً بارزاً فيها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الاحد، بان فريقا من النزاهة داهم مديرية بلدية الناصرية واعتقل مسؤولاً بارزاً فيها.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "فريقا من النزاهة بصحبة قوة من (سوات) داهموا مديرية بلدية الناصرية مع نهاية الدوام الرسمي اليوم واعتقلوا وكيل مدير بلدية الناصرية (محمد دخيل)".

وبين المصدر، ان "امر الاعتقال جاء بناءً على أمر قبض صادر من محكمة تحقيق النزاهة وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات العراقي".