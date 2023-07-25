النزاهة وهيئة الإعلام توقعان اتفاقية تعاون لمكافحة الفساد

شفق نيوز/ أعلن اليوم الثلاثاء، توقيع اتفاقية بين هيئتي النزاهة والاعلام والاتصالات الاتحاديتين.

وقال رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الإعلام والاتصالات وحضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ إن "هذه المذكرة ومجملها ونتائجها تتعلق بجوانب اخرى ترعاها هيئة النزاهة الاتحادية وهو الاجراءات التفتيشية والتوعوية والوقائية والتدريب وبناء الخبرات".

وأضاف حنون؛ ان "هيئة النزاهة ترعى جوانب مهمة ومن ضمن عملها واجباتها نعمل على الجانب الوقائي وإبعاد الناس من آفة الفساد ودفعهم نحو بناء الدولة الحقيقية ومكافحة الفساد وأسس النزاهة".

وتابع أن "المذكرة تتعلق بجزئياتها بجانب الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد وتعمل بشراكة مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بالوزارة والمحافظات، و كذلك نعمل في جانب تعزيز وتدعيم جانب البلاغات وكذلك عن مشروعنا اللي هو مشروع من أين لك هذا أرقام التضخم والكسب غير مشروع، كذلك باب انصاد إنجازات هيئة النزاهة وكذلك إيصال متطلبات مكافحة الفساد التي ترى المواطن ضرورة القيام بها في هيئة النزاهة حتى تقوم بهاَ، وكذلك تعمل المذكرة على الإنجاز تبادل الخبرات من جانب العمل في مكافحة الفساد وتعزيز القدرات من خلال ادخال الدورات سواء للاعلاميين أو بكوادر هيئة النزاهة الإعلاميين سيتم تدريبهم في أكاديمية مكافحة الفساد العراقية هي من ضمن مؤسسات هيئة النزاهة".

واشار الى ان "هيئة النزاهة وهيئة الاعلام والاتصالات يعملان على تنفيذ البرنامج الحكومي والمنهاج الوزاري يكون في مقدمته وأساسه عملية مكافحة الفساد ومنع انتشاره واسترداد أموال الشعب المنهوبة والمسروقة بناء مؤسساتي حقيقي لهذه الدولة، اصبحت علينا خلال هذه المسؤولية كوننا من مؤسسات الدولة التي تعمل في هذا البرنامج لتحقيق منتج كبير للمواطن وللدولة فإن لا دولة مع وجود الفساد ولا مكافحة فقط مع وجود الفساد لا مكافحة مخدرات مع وجود الفساد، وأن الفساد أساس كل الانحرافات والخلل".