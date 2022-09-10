سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ذي قار.. النزاهة تعلن ايقاف هدر 8 مليارات دينار بمشروع طريق والمحافظ يوضح

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-10T08:51:17+0000
ذي قار.. النزاهة تعلن ايقاف هدر 8 مليارات دينار بمشروع طريق والمحافظ يوضح

شفق نيوز/ أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، بإيقافها هدر (8,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام في مُحافظة ذي قار.

وقالت الدائرة ، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فريق عمل مكتب تحقيق ذي قار نفذ ثلاث عمليات ضبطٍ مُتفرِقة، نجح في أولاها بإيقاف هدر مبلغ (8,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام في أحد المشاريع في المحافظة من خلال التحرِي والتدقيق والمُتابعة، مُوضحةً أن الفريق أوقف أعمال الصرف لكشفٍ إضافيٍ " وهمي" للأعمال الترابية لمشروع إنشاء طريق إصلاح – جبايش، مُنوِهةً بأنه تم إعداد الكشف "الوهمي" من قبل دائرة المهندس المُقيم على المشروع المُنفذ من قبل إحدى الشركات الماليزية. 

وأضافت إنه تم، خلال العملية الثانية، كشف تحريفٍ وتلاعبٍ في وصولات القبض الحكومية وسجل اليومية في هيئة استثمار المحافظة؛ بغية تمشية معاملاتٍ استثماريةٍ بتواريخ مُحددةٍ، خلافاً للقانون، لافتةً إلى أن الفريق قام بأعمال التدقيق لوصولات القبض في الهيئة التي تعودُ لعام 2019.

وأوضحت الدائرة أن الفريق الذي قام بالانتقال إلى مُديرية بلدية النصر، رصد حالات اختلاس أموال الجباية في علوة الفواكه والخضر في المدينة، وضبط أصل وصولات الجباية لمبالغ الواردات الخاصة بالعلوة، مُبيِنةً أن شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق ذي قار تقوم بتدقيق الأوليات؛ لتحديد مبلغ الاختلاس الكليِ.

من جانبه قال محافظ ذي قار محمد الغزي، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الشركة المنفذة لطريق الجبايش السايد الثاني قدمت كشفاً اضافياً بقيمة ٨ مليارات دينار، موضحا أن الكشف عبارة عن كميات ترابية، لذلك تم إيقاف الكشف (من قبلنا) حولناه الى اللجنة الاستشارية لدراسة سبب هذه الكميات الكبيرة الناقصة في الكشف الأصلي من الترابية.

وأضاف أن اللجنة الاستشارية تتكون من ( المعاون الفني - مدير القانونية - مدير العقود )، مبينا "حتى الان لم نصرف لهم المبلغ لحين التأكد من الكميات المطلوبة". 

وأضاف أيضا "حين أوقفنا الكشف حولناه الى اللجنة، وربما عرفت النزاهة بالموضوع، لذلك الخبر غير دقيق تماماً".

related

قوة أمنية تقتحم مستشفى جنوبي العراق وتلاحق "لجان المشتريات"

Date: 2022-04-11 09:41:46
قوة أمنية تقتحم مستشفى جنوبي العراق وتلاحق "لجان المشتريات"

النزاهة تحبط محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة لقاء مبلغ ضخم

Date: 2019-12-28 13:13:43
النزاهة تحبط محاولة لتهريب نسخة نادرة للتوراة لقاء مبلغ ضخم

ذي قار.. ضبط 120 عقد توظيف وهمي تذهب رواتبهم لـ"مبتزين"

Date: 2022-07-26 10:02:05
ذي قار.. ضبط 120 عقد توظيف وهمي تذهب رواتبهم لـ"مبتزين"

باب ملعب ينهي حياة فتى وانتحار خمسينية حرقاً في ذي قار

Date: 2022-07-26 17:55:16
باب ملعب ينهي حياة فتى وانتحار خمسينية حرقاً في ذي قار

محافظة عراقية تقترح حلاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر محطة صينية بسعة 2000 ميغاواط

Date: 2021-06-29 12:44:53
محافظة عراقية تقترح حلاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر محطة صينية بسعة 2000 ميغاواط

ذي قار تسجل ارتفاعاً في حالات الاعتداء على المعلمين والمدرسين والعشائر تتكفل بحلها

Date: 2021-12-17 09:20:14
ذي قار تسجل ارتفاعاً في حالات الاعتداء على المعلمين والمدرسين والعشائر تتكفل بحلها

الناصرية بلا وقود.. نفاد تام لمخزون البنزين والكاز

Date: 2021-04-05 07:32:40
الناصرية بلا وقود.. نفاد تام لمخزون البنزين والكاز

اخماد حريق بعلوة للخضار في ذي قار

Date: 2019-08-18 09:56:13
اخماد حريق بعلوة للخضار في ذي قار