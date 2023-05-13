النزاهة: ضبط (1463) معاملة وهمية في كهرباء ديالى صرف بموجبها (17) مليار دينار

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، عن تمكن ملاكاتها من ضبط (1463) معاملة صرف وهميَّة في فرع دائرة توزيع الكهرباء في ديالى تم صرف مليارات الدنانير بموجبها.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة عبر بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "عمليَّة ضبط نُفِّذَتْ بناءً على مذكرة قضائيَّة، مع تاليف مكتب تحقيق الهيئة في ديالى فريق عمل؛ للتحري والتقصي فور تلقيه معلومات حول مزاعم صرف مبلغ مقداره أكثر من (17) مليار دينار، بموجب مئات المعاملات الوهميَّة المزورة".

وتابعت الدائرة إن "الفريق انتقل إلى مقر فرع توزيع كهرباء ديالى، وتمكن من ضبط (1463) معاملة صرف وهميَّة تمت تمشيتها في العام 2021"، لافتة إلى أن "المبالغ المصروفة بموجب تلك المعاملات تربو على (17) مليار دينار".

وأوضحت الدائرة أن "المعاملات المضبوطة خاصة بمشتريات ومشاريع وهميَّة، إضافة إلى أعمال صب وحفر وصيانة"، مبينة أن "تلك المشتريات والمشاريع والأعمال المزعوم تنفيذها تبيَّن أن جميعها وهمي، إذ نُفِّذَتْ على الورق فقط".

واشارت إلى أن "أغلب تلك المعاملات التي تم صرف مبالغها خالية من الأوامر الإداريَّة الخاصة بالتنفيذ".

ولفتت الى "تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في ديالى؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّة وتحديد جهة التقصير".