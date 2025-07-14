النزاهة: ضبط مسؤول في دائرة تسجيل عـقاري استولى على المال العام

شفق نيوز- البصرة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديّة، يوم الاثنين، ضبط مسؤول في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير ضمن مُحافظة البصرة؛ بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء بغير وجه حقٍّ على المال العام.

وأوضحت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنَّ عمليات المُتابعة والتحرّي والتقصّي والتدقيق، التي قام بها فريق عملٍ مُؤلَّفٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة، أفضت إلى الإيقاع بمسؤول شعبة الحسابات في مُديريّة التسجيل العقاريّ بقضاء الزبير، بعد أن ضبطت بحوزته سند عقارٍ تابعٍ لعقارات الدولة مساحته (14) دونماً في موقعٍ مُتميّزٍ في البصرة وتصل قيمته لأكثر من (7) مليارات دينارٍ، اضافة الى ضبط مجموعةٍ من السندات العقاريَّـة باسم المُتَّهم في أماكن مُختلفةٍ من مركز المدينة تصلُ قيمتها إلى ما يقارب مليار دينار.

وأضافت أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط (76,000،000) ستة وسبعين مليون دينار عراقي، و( 64,000) أربعة وستين ألف دولار، ومصوغاتٍ ذهبيَّة، موضحة أنه تمَّ ضبط عجلة قيمتها أكثر من ( 70,000،000) سبعين مليون دينار عراقي، وعقود بيع وشراء لمجموعةٍ كبيرةٍ من السيَّارات قيمتها التقديريَّة تصل إلى نحو ( 200,000) مائتي ألف دولار.

وبينت أنَّ المُتَّـهم كان يتعمُّد تأخير معاملات المراجعين؛ بغية إجبارهم على دفع مبلغ رشوةٍ، مقابل قيامه بإنجاز معاملاتهم واستقطاع وصولاتٍ وتسلُّم مبالغ نقديَّة خلافاً للقانون، لافتة الى ضبط تقارير كشفٍ للعقارات مختومة بختم الكشف فقط، من دون ملء بياناتها، فضلاً عن ضبط معاملاتٍ عقاريَّةٍ مُتأخّرةٍ كانت بحوزة المُتَّهم.

ولفتت الهيئة، إلى تنظيم محضر أصوليٍّ بالمضبوطات، وعرضها رفقة المُتهم على قاضي محكمة التحقيّق المُختصة بقضايا النزاهة في البصرة، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم بموجب أحكام المادة (316) من قانون العقوبات.