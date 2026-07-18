النزاهة: ضبط اللجنة المسؤولة عن تخصيص الأراضي للمحامين في الديوانية بشبهات تلاعب وتزوير

شفق نيوز- الديوانية

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، ضبط رئيس وأعضاء لجنة في مديرية بلدية الديوانية، على خلفية اتهامهم بإحداث ضرر عمدي بأموال ومصالح الدولة، بعد موافقتهم على السير بإجراءات تمليك قطع أراضٍ رغم وجود شبهات تلاعب وتزوير.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية الضبط نُفذت استناداً إلى مذكرة قضائية، إذ انتقل فريق من مكتب تحقيق الديوانية إلى مديرية البلدية، وتمكن من ضبط أربعة موظفين، بينهم رئيس وأعضاء لجنة تدقيق طلبات الحصول على قطع الأراضي المخصصة لشريحة المحامين، التي يرأسها مسؤول الشعبة القانونية في البلدية".

وأضافت أن "المتهمين وافقوا على المضي بإجراءات تمليك قطع الأراضي، على الرغم من وجود شبهات تلاعب وتزوير في المعاملات".

وأشارت الهيئة إلى أن "فريقها نظم محضر ضبط أصولي، وعرضه مع المتهمين أمام قاضي محكمة تحقيق الديوانية المختصة بقضايا النزاهة، الذي قرر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".