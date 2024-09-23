النزاهة: صدور أوامر قبض واستقدام شملت وزراء ومحافظين خلال آب الماضي

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَة، يوم الاثنين، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمنفَذة بحقِ ذوي الدرجات الخاصَة خلال شهر آب الماضي.

وأكد إعلام الهيئة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، صدور 27 أمر قبض واستقدام قضائيٍ بحق 24 من ذوي الدرجات الخاصَة والعليا؛ على خلفيَة قضايا حقَقت فيها مديريَات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمحافظات وأحالتها على القضاء، موضحاً صدور(22) أمر استقدامٍ، و(5) أوامر قبضٍ للمدَة من الأول حتى الحادي والثلاثين من شهر آب الماضي.

وأوضح إنَ الأوامر شملت وكيل وزيرٍ، وعضوين سابقين في مجلس النوَاب ، و4 مديرين عامين حاليين، و12 سابقين، ومديرَين عامين أسبقين، فضلاً عن محافظين سابقين، وعضو مجلس محافظة حالي.