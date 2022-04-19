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النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مسؤولين في أحد دواوين الأوقاف

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-19T05:50:00+0000
النزاهة: صدور أمري استقدام بحق مسؤولين في أحد دواوين الأوقاف

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمري استقدامٍ بحق مديرين عامين في أحد دواوين الأوقاف، مُبيّنةً أنَّ الأمرين صدرا بحقِّ المُديرين السابق والأسبق للدائرة القانونيَّـة في الديوان، الذي لم تشر إلى تسميته على وجه التحديد.

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت، في معرض حديثها عن أمري الاستقدام، إلى أنَّ محكمة الكرخ الثانية أصدرت الأمرين بحقِّ المسؤولين السابقين في الديوان؛ لقيامهما بالتعاقد مع مجموعةٍ من القنوات الفضائيَّـة خلافاً للضوابط، على الرغم من امتلاك الديوان لقناةٍ فضائيَّةٍ.

وأضافت الدائرة إنَّ أمري الاستقدام اللذين صدرا عن محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ جاءا وفقاً لأحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت خلال الشهر الحالي عن صدور أوامر استقدامٍ بحقِّ رئيسي أحد دواوين الأوقاف، فضلاً عن المُفتِّش العام للديوان والمدير العام للدائرة القانونيَّة الأسبقين.

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