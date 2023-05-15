النزاهة تؤلف لجنة لتدقيق تعيينات العقود وتدعو المواطنين للإبلاغ عن مخالفات

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، تأليفها لجنةً تدقيقيَّةً؛ لمُراجعة وتدقيق سلامة إجراءات التعيينات الخاصَّة بالمُتعاقدين في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارة.

وذكرت الهئية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن تأليف اللجنة جاء بناءً على أمر من رئاسة مجلس الوزراء"، موضحة أن "اللجنة ستتولَّى تدقيق إجراءات التعيينات كافة التي صدرت بناءً على قرارات مجلس الوزراء الخاصَّة بتعيين المتعاقدين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارةٍ".

وأضافت أن "اللجنة ستقوم بالتأكُّد من مدى صحَّة وسلامة إجراءات التعيين تلك، وتقيُّدها بالسياقات القانونيَّة وعدم مُخالفتها"، داعية المواطنين إلى "التعاون مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات عن المُخالفات المُرتكبة في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء المدرجة في الجدول الخاصَّة بتعيين المُتعاقدين، والخروق التي شابت إجراءات التعيين".

وخصصت هيئة النزاهة، البريد الإلكترونيّ (auditcom[email protected])؛ لتلقّي المعلومات عن تلك المخالفات.