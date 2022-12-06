النزاهة تؤلف فريقاً لتحري شبهات في عقود إطعام السجناء

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، تأليف فريق لتحري وتقصِّي معلومات بشبهات فسادٍ في ملفِّ إطعام السجون التي رصدها فريقها الميدانيُّ المعنيُّ بالتواصل مع مُقدِّمي البرامج وضيوفهم الـتي تُعْرَضُ عبر القنوات الفضائيَّة، في حال طرحها مواضيع تتعلَّق بقضايا فسادٍ وهدرٍ للمال العام.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الفريق المُؤلَّف سينتقلُ إلى الجهات ذات العلاقة بالملف؛ للتحرِّي عن صحَّة المعلومات والوقوف على حيثيَّات الوقائع".

وأضافت: كما جرى "تكليف مُديريَّات ومكاتب التحقيق التابعة لها في بغداد والمُحافظات كافة بتكليف فرق العمل فيها بزيارة السجون كافة في مُحافظاتهم؛ للتقصِّي والتحرِّي عن صحَّة المعلومات التي وردت في وسائل الإعلام حول شبهات فسادٍ في ملفِّ إطعام السجناء، ورداءة الأطعمة المُقدَّمة، وإجبار النزلاء وذويهم على الشراء من الحوانيت الموجودة فيها".

وأوضحت الهيئة، أن "الفرق ستقوم بتقديم تقارير عن زيارات التقصِّي والتحرِّي للسجون التابعة لوزارة العدل"، مُؤكِّدةً أنها ستعرض النتائج والتحقيقات إلى "الرأي العام" حال اكتمالها.

يذكر أنَّ الفريق الميدانيَّ المُؤلَّف في هيئة النزاهة الاتحاديَّة لرصد ومُتابعة البرامج التي تعرض شبهات الفساد وهدر المال العام، رصد معلوماتٍ تُفيدُ بوجود خروقاتٍ وشبهات فسادٍ في ملفِّ إطعام السجناء.