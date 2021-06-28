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النزاهة توقف هدر 10 مليارات دينار في تقاعد الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-28T06:56:53+0000
النزاهة توقف هدر 10 مليارات دينار في تقاعد الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاثنين، عن تمكُّنها من إيقاف هدرٍ بالمال العامِّ بلغ أكثر من 10 مليارات دينارٍ في هيئة التقاعد الوطنيَّـة – فرع الأنبار.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ الفريق الميدانيَّ الخاصَّ بمتابعة الدوائر التابعة لوزارة الماليَّة في المحافظة، الذي قام بالانتقال إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة - فرع الأنبار- ملاحظيَّة تقاعد الفلوجة، تمكَّن من ضبط حالات تلاعبٍ وتزويرٍ في (112) معاملةً تقاعديَّـةً مُزوَّرةً في الأنبار.

وأضافت الدائرة إنه، بعد تدقيق (145) معاملة شهيدٍ ومُصابٍ من حيث قرار اللجنة الفرعيَّة ومُستمسكات المُصابين وصحَّة صدور التقارير الطبيَّة مع الدوائر المعنيَّة، تمَّ إيقاف هدرٍ بالمال العام بمبلغ (10,200,000,000) مليارات دينارٍ كانت ستُصرَفُ كفروقاتٍ ورواتب للمُعاملات المُزوَّرة.

وأوضحت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات، في العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ؛ بغية عرضه على السيَّد قاضي التحقيق المُختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة.

وسبق للهيئة أن أعلنت عن إحباط محاولةٍ لتمرير معاملة لصرف مبلغ تعويض وراتب تقاعدي لأحد عناصر "داعش" الإرهابي، وضبط الأوليات الخاصة بالمعاملة، فيما كشفت في منتصف كانون الأول الماضي عن تمكُّنها من إيقاف هدر (9,000,000,000) مليارات دينارٍ من المال العام، وضبط عشرات المعاملات المُزوَّرة في دائرة تقاعد الأنبار خاصة بالشهداء والمصابين، وضبطت في شباط(32) معاملةً تقاعديَّةً مُزوَّرةً، لتوقف هدراً بالمال العامِّ قدره (3,270,000,000) مليارات دينارٍ.

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