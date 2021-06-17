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النزاهة توقف بيع 150 قطعة أرض "مميزة" في النجف

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-17T20:14:02+0000
النزاهة توقف بيع 150 قطعة أرض "مميزة" في النجف

شفق نيوز / أوقفت هيئة النزاهة، يوم الخميس، عملية بيع لـ150 قطعة أرض "مميزة" تابعة للدولة في محافظة النجف.

وذكر مصدر محلي في محافظة النجف، لوكالة شفق نيوز، أن "عملية إيقاف بيع هذه الأراضي، تمت وفق القرار 25".

وبين المصدر، أن "تلك الأراضي أريد بيعها بأسعار زهيدة لا تتجاوز الـ35 مليون دينار رغم أن سعرها الحقيقي في السوق يتراوح بين 150 إلى 200 مليون دينار عراقي للواحدة".

وأضاف المصدر، أن "عدد المعتقلين من موظفي بلدية النجف بلغ أكثر من 5 موظفين، بينهم معاون مدير البلدية وسائق مدير البلدية وهم متهمون بتزوير المعاملات وفساد مالي وأداري كبير".

ولفت إلى أن "هناك عددا من الموظفين متخفين عن الأنظار بسبب ملاحقتهم من قبل عناصر الاستخبارات بالتعاون مع فريق النزاهة في المحافظة".

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