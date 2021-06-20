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النزاهة توقف بيع أراض للدولة بقيمة 85 مليار دينار في نينوى

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-20T14:50:21+0000
النزاهة توقف بيع أراض للدولة بقيمة 85 مليار دينار في نينوى

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاحد، عن إيقاف بيع قطع أراضي تقدر قيمتها بـ85 مليار دينار في محافظة نينوى، مؤكدةً وجود عدة مخالفات في عملية التخصيص.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن القضية فتحت بناءً على عملية الضبط التي نفذها فريقٌ من مديرية تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، وأفادت بإصدار قاضي محكمة التحقيق في المحافظة المختصة بقضايا النزاهة قراراً بوضع إشارة عدم التصَرف على 844 قطعة أرض تابعة للدولة تَم تخصيصها للمواطنين والموَظفينَ بسبب وجود عدة مخالفات في عملية التخصيص.

وبينت أن قاضي محكمة التحقيق، وبعد اطلاعه على محضر الضبط الأصولي والتحقيقات الأولية، وبعد التقصي والتدقيق في أعمال مديرية بلدية الموصل، وضبط أصل معاملات تخصيص قطع الأراضي، توصل إلى أن تقدير أسعار الأراضي كان بمبالغ زهيدة جداً عن القيمة الحقيقية للأرض، وتوزيعها بين فئات لا تنطبق عليهم الضوابط والشروط، وليس لديهم الخدمة الفعلية، فقرر وضع إشارة عدم التصَرف لتلك العقارات.

وأضافت الهيئة أن التحقيقات الأولية قادت إلى أن عملية تخصيص الأراضي شابتها مخَالَفَاتٌ أخرى تَمَثلَتْ بمخالفة القرار المرقم (١٢٠)، وعدم تدقيق معاملات الفئات الْمخَصصَة لهم من حيث الاستفادة من عدمه، مشيرة الى الاعتماد على كتب مزورة في تلك المعاملات، وأن القيمة التقديرية لمجموع قطع الأراضي تقارب 85 مليار دينار.

وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع من كانون الثاني الماضي عن ضبطها المئات من معاملات تمليك قطع أراض في نينوى، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (70 لسنة 2019)؛ لوجود مخالفات شابت عمليـة التوزيع، وضبط (6) متهمين، هم رئيس وأعضاء لجان التدقيق الخاصة بمعاملات التخصيص في شعبة الأملاك.

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