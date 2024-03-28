النزاهة توقع بـ16 متهماً بالرشوة والتجاوز على عقارات الدولة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، تمكُّنها من ضبط (10) متهمين بالرشوة في دائرة توزيع كهرباء ديالى، فضلاً عن ضبط (6) آخرين؛ لتجاوزهم على عقارٍ عائدٍ للدولة ضمن مُحافظة ديالى.

وأفاد مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الهيئة، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى تمكَّن من ضبط مُديري كهرباء ومركز صيانة أطراف بهرز، وثمانية من المُهندسين والفنيّين في قطاع كهرباء بهرز، ومركز صيانة أبو خميس؛ على خلفيَّة تقاضيهم مبالغ ماليَّة من أحد المُقاولين المُكلَّفين بتنفيذ أعمال مشروع تسليك كهرباء الضغط العالي من محطة أبو خميس إلى منطقة الجيل.

وأضاف المكتب أنَّ المُتَّهمين الذين اعترفوا بتقاضيهم مبالغ ماليَّة من المقاول تسبَّبوا بفعلتهم هذه بهدر أكثر من (200,000,000) مئتي مليون دينار من المال العام، لافتاً إلى عرضهم أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وأوضح أنَّ عناصر فريق التحرّي والضبط في المكتب أطاحت بمُدير شركة ومهندس وأربعةٍ من العاملين في الشركة؛ لقيامهم بالتجاوز على عقارات الدولة وتشييد بنايةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون".

وبين المكتب، أنَّ المُتَّهمين تجاوزوا على العقار المُشيد عليه بناية الأسواق المركزيَّة في المُحافظة التابع إلى وزارة التجارة، مُؤكداً أنَّ المُتَّهمين تمَّ ضبطهم بالجرم المشهود، وعرضهم على قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لتقرير مصيرهم.