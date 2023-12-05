النزاهة توقع بضابطين متلبسين بجريمة الرشوة في البصرة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن تمكنها من الإيقاع بضابطين يعملان في مركز أبي الخصيب متلبسين بابتزاز أحد المواطنين ومساومته وإجباره على دفع الرشى.

وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائيَّة، بأن مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة البصرة ألفت فريق عمل فور تلقيها شكوى تتضمن قيام ضابطين في أحد مراكز شرطة البصرة بابتزاز المشتكي ومساومته وطلب مبلغ مالي منه قدره (10) ملايين دينار.

وأردفت الدائرة أن الفريق بادر إلى نصب كمين محكم للمشكو منهما، وتم الإيقاع بهما متلبسين بالجرم المشهود أثناء تسلمهما مبلغ(5) ملايين دينار يمثل الدفعة الأولى من المبلغ الكلي المتفق عليه البالغ (10) ملايين دينار، معربة عن شكرها وتقديرها للجهود المبذولة من قوات إنفاذ القانون "سوات"؛ للتعاون والتنسيق العاليين في تنفيذ العملية.

ومضت الدائرة في توضيح تفاصيل العمليَّة أن الضابطين اللذين يحمل أحدهما رتبة عقيد ويعمل مديراً لمركز شرطة أبي الخصيب والآخر ملازم أول، قاما بمداهمة منزل المشتكي والاستحواذ على أسلحة تعود لأجداده، فيما رضخ المشتكي لابتزاز المتهمين اللذين طلبا منه(10) ملايين دينار لقاء استبدال الأسلحة بأخرى؛ كونها تحظى بعناية خاصة من المشتكي؛ بعدها من "إرث العائلة" .

ونوهت النزاهة في بيانها إلى تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه بصحبة المتهمين والمبرزات على قاضي التحقيق؛ الذي قرر توقيفهما على ذمة التحقيق.