النزاهة تنفذ أمر قبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط بتهمة تضخم أمواله

شفق نيوز / أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، تنفيذ أمر القبض بحق مدير عام شركة مصافي الوسط، عن تهمة تضخم وغسل الأموال، فيما أكدت ضبط عقود مشاركة بحوزته.

جاء ذلك، في بيان مقتضب صادر عن هيئة النزاهة، ورد لوكالة شفق نيوز.

من جانبها، أعربت النائب عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، عن أملها بفتح سلسلة تحقيقات مع مدير عام شركة مصافي الوسط عائد جابر، حول كل ملفات فساده التي سبق أن نشرتها إلى الرأي العام وقدمتها إلى الجهات المعنية.

وقالت نصيف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز: "نجدد عتبنا على بعض النواب الذين وقفوا ضدنا سابقاً والتقوا بمدير عام شركة مصافي الوسط، وجاملوه وهاجمونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونعلم بأنهم اليوم في موقف محرج للغاية بعد أن اتضح أنه ليس فقط فاسد وإنما متورط في قضايا إرهاب وغسيل أموال".