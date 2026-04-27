النزاهة تمنع هدراً بـ7.5 مليارات دينار في كهرباء الفرات الأوسط

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن تمكنها من منع هدر، والمحافظة على مواد كهربائية في الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط، فيما أشارت إلى قيمة الموادّ تبلغ 7 مليارات ونصف مليار دينار.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مكتب تحقيق كربلاء قام بتأليف فريق عمل مُشترك مع نقابة المُهندسين العراقيّين في المُحافظة، ضمَّ مُهندسين مُختصّين، حيث انتقل إلى مخزن تابعٍ للشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط.

وأضاف البيان، أنأنأن الفريق كشف أنَّ المخزن غير رسمي وغير نظامي ولا وجود لكاميرات المُراقبة فيه، فضلاً عن وجود موادّ متروكةٍ خارجه في الشارع العام مُعرَّضةً للسرقة والاندثار، مبيناً أن الفريق قام بجرد الموادّ في المخزن التي تمَّت المُحافظة عليها، التي تبلغ قيمتها (7.462.729.177).

وأشار البيان، إلى أن الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة في الفرات الأوسط قامت بتحديد قيمتها، لافتاً إلى ضبط 4 من مُوظَّفي الشركة لتسبُّبهم بإلحاق الضرر بالمال العام.

كما نوَّهت الهيئة، أنَّ المواد الموجودة في المخزن هي فائضةٌ من مشاريع نفَّذتها الشركة بالتنفيذ المُباشر، وأقدم المُتَّهمون على الاستفادة منها لتحقيق المنفعة الشخصيَّة.

ولفت البيان، إلى تنظيم محضر ضبط، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة الذي قرَّر توقيفهم، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.