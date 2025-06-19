النزاهة تلاحق 22 موظفا في بلدية الناصرية بتهمة التلاعب بالمال العام

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، بإصدار محكمة تحقيق النزاهة في ذي قار، 22 أمر قبض بحق موظفين في بلدية الناصرية بسبب تلاعبهم بالمال العام.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة تحقيق النزاهة بمحافظة ذي قار، أصدرت 22 أمر قبض بحق موظفين في مديرية بلدية الناصرية بنهم مسؤولين كبار في المديرية".

وأضاف أن القوات الامنية تمكنت من اعتقال 5 أشخاص بينهم امرأة، فيما تواصل البحث 17 موظفا اخر"، موضحا أن "أوامر قبض بحق الموظفين في المديرية، جاءت بعدما اثبتت الادلة المتحصلة تلاعبهم بالمال العام".