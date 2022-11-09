سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النزاهة تكشف وتضبط اختلاساً ومخالفات بأكثر من 4 مليارات دينار في محافظتين

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-09T13:11:48+0000
النزاهة تكشف وتضبط اختلاساً ومخالفات بأكثر من 4 مليارات دينار في محافظتين

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الأربعاء، تنفيذ ملاكاتها عمليّات ضبط لحالات اختلاس ومُخالفات وابتزاز في مُحافظتي المُثنى وميسان.

الدائرة، وفي حديثها عن العمليَّات التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، لفتت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف عن إقدام مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في شركة نفط ميسان السابق، على اختلاس مبلغٍ يناهز مليار دينارٍ، مُبيِّنةً قيام المُتَّهم بتنظيم مستند صرف مكافآت "وهميٍّ" لمُنتسبي الشركة بمبلغ (1,900,000,000) مليار دينار، مُنبِّهةً إلى اختلاسه نصف المبلغ من خلال تحرير مستندٍ مُزوَّرٍ؛ لتسوية صرف مبلغ المكافأة".

وفي المثنى، أكَّدت الدائرة أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة تمكَّنت من رصد عقارٍ بقيمة (3,300,000,000) مليارات دينار، تعود ملكيَّته لوزارة الماليَّة تمَّ منحه كفرصةٍ استثماريَّـةٍ، خـلافاً للـتخـصيص، مُوضحـةً أنَّه "تمَّ ضبـط إضبارة الـعـقـار في مُديريَّة التسجيل العقاري في المُحافظة بعد قيامها بتحرير صورة قيدٍ للعقار على أنَّه مملوكٌ لوزارة الرياضة والشباب خلافاً للواقع؛ وبناءً على ذلك تمَّ منحه فرصةً استثماريَّـةً للسكن".

كما تمكن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان من ضبط مُوظَّفٍ في بلديَّة العمارة إثر إقدامه على ابتزاز إحدى المراجعات؛ لدفع مبلغ من المال (رشوة)".

واوضح البيان ان "المُتَّهم أقدم أيضاً على مُساومتها لقاء حصول ابنتها المريضة المشمولة بشريحة المُعاقين على قطعة أرضٍ سكنيَّةٍ".

related

النزاهة تكشف عن اختلاس مئات الملايين من دائرة بلدية في بغداد

Date: 2022-03-06 11:13:37
النزاهة تكشف عن اختلاس مئات الملايين من دائرة بلدية في بغداد

استقدام مدير عام المرور الأسبق واربعة ضباط لارتكابهم مخالفات

Date: 2022-04-04 11:27:39
استقدام مدير عام المرور الأسبق واربعة ضباط لارتكابهم مخالفات

الكشف عن حالات اختلاس مالي بملايين الدنانير في نينوى

Date: 2021-10-25 06:32:31
الكشف عن حالات اختلاس مالي بملايين الدنانير في نينوى

  نينوى.. ضبط مشاريع شابتها مخالفات بقيمة 44 مليار دينار

Date: 2022-08-28 12:55:42
  نينوى.. ضبط مشاريع شابتها مخالفات بقيمة 44 مليار دينار

صدور مذكرات قبض لثلاثةٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك

Date: 2021-06-19 11:03:56
صدور مذكرات قبض لثلاثةٍ من أعضاء مجلس محافظة كركوك

تأكيداً لشفق نيوز.. ضبط "فريق ركن" متلبساً بالرشوة

Date: 2022-06-10 09:47:26
تأكيداً لشفق نيوز.. ضبط "فريق ركن" متلبساً بالرشوة

النـزاهـة تضـبط تلاعـباً وتـزويـراً في فحـص وتسلم الحنطة بديالى

Date: 2021-07-25 07:52:14
النـزاهـة تضـبط تلاعـباً وتـزويـراً في فحـص وتسلم الحنطة بديالى

نينوى.. استقدام مدير تربية "أسبق" إثر امتناعها عن أداء واجباتها الوظيفية

Date: 2022-06-30 15:13:22
نينوى.. استقدام مدير تربية "أسبق" إثر امتناعها عن أداء واجباتها الوظيفية