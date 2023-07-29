النزاهة تكشف هدراً بنحو 60% من قيمة أحد مشاريع الكهرباء في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن هدر بالمال العام بلغ نحو 60% من القيمة الحقيقية لأحد المشاريع الكهربائية في محافظة صلاح الدين، مؤكدة اعتقال عدداً من المتهمين، بينهم مدير سابق.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين، تمكن بعد القيام بأعمال التحري عن مشروع تجهيز معدات محطات (kv11 -33)، من كشف مغالاةٍ في الأسعار أدت إلى حدوث هدرٍ في المال العام.

وبينت أن القيمة الكلية للمشروع المنفذ من قبل ديوان المحافظة ضمن برنامج تنمية الأقاليم للعام 2018 بلغت 15 مليار دينارٍ، فيما قيمته الحقيقية لا تتجاوز ستة مليارات دينار، أي أن الهدر بلغ تسعة مليارات دينارٍ، وهو ما يعادل 60% من القيمة الكلية للمشروع.

وأضافت إنه تم ضبط خمسة متهمين من ضمنهم مدير فرع توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقِ أعضاء لجنة تنفيذ المشروع وأعضاء لجنة الاستلام، فضلاً عن المهندسين الموقعين على الكشف التخمينيّ للمشروع، كما تم ضبط أصل سندات الصرف وأوليات المشروع مع أصل الصكوك التي تم بموجبها صرف مبلغ 15 مليار دينارٍ.

وتابعت الهيئة إنه تم تنظيم محضر أصولي بالمبرزات المضبوطة، وعرضها برفقة المتهمين أمام أنظار قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر بدوره توقيف المتهمين وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات.