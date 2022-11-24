النزاهة تكشف مخالفات في تجهيز مواد بـــ 5 مليارات دينار لدائرة ماء الديوانية

شفق نيوز/ أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة يوم الخميس عن تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُخالفاتٍ ووصولاتٍ وهميَّةٍ ورشوةٍ في دائرتي الماء والصحَّة في الديوانيَّة.

وأشارت الدائرة إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق الديوانيَّة، الذي انتقل إلى دائرة الماء في المُحافظة، تمكَّن بعد تدقيق أوليات مُناقصةٍ بقيمة (5,000,000,000) مليارات دينارٍ، من كشف وجود مُخالفةٍ لشروط التجهيز والكشف التخمينيِّ المُعدِّ من قبل دائرة ماء الديوانيَّة؛ بعدِّها الجهة المُستفيدة، مُبيِّنةً أنَّ من ضمن فقرات المُناقصة تجهيز مادة الشب بمبلغ (1,000,000,000) مليار دينارٍ خلافاً للمُواصفات المطلوبة.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ في الدائرة ذاتها، أفادت الدائرة أنَّ الفريق رصد عمليات صرف مكافآتٍ وإيفاداتٍ بمبلغ (233,000,000) مليون دينار تمَّ صرفها خلافاً للقانون بموجب وصولاتٍ " وهميَّةٍ"، لافتةً إلى أنَّ معاملات الصرف المُختلفة تعود لسنواتٍ سابقةٍ.

وأوضحت أنَّ الفريق ضبط مُوظَّفاً في دائرة صحَّة الديوانيَّة - شعبة اللجان الطبيَّة بالجرم المشهود مُتلبِّساً بتسلُّم الرشوة من أحد المُراجعين؛ مُنوِّهةً بأنَّ المُتَّهم قام بمُساومة المراجع؛ لدفع الرشوة لقاء إنجاز معاملة شقيقته المعاقة.