النزاهة تكشف لشفق نيوز مدة حبس وزير الصناعة

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن مدة حبس وزير الصناعة والمعادن الأسبق صالح الجبوري على خلفية قضية فساد مالي.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة لوكالة شفق نيوز، إن "الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة بحق وزير الصناعة صالح الجبوري، هو الحبس لمدة سنة واحدة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت هيئة النزاهة أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة بحق وزير الصناعة والمعادن الاسبق صالح الجبوري؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.

وكان مجلس القضاء الأعلى قد اعلن في بيان مقتضب، في شهر آب/ أغسطس من العام 2022، أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية اتخذت الإجراءات القانونية بحق وزير الصناعة السابق صالح عبدا لله الجبوري للتحقيق معه عما ورد بالتسجيل الذي يظهر فيه وهو يؤدي اليمين للعمل لمصلحة جهة سياسية.