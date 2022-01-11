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النزاهة تكشف عن الأمـوال المحكوم بـردّها خلال 2021: أكثر من 40 مليار دينار

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-11T05:59:49+0000
النزاهة تكشف عن الأمـوال المحكوم بـردّها خلال 2021: أكثر من 40 مليار دينار

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الثلاثاء، عن مجمل الأموال المحكوم بردِّها عن قضايا الكسب غير المشروع لسنة 2021؛ استناداً لقانونها رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل.

وذكر بيان للدائرؤة القانونية في هيئة النزاهة ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنَّ مجموع مبالغ الكسب غير المشروع الصادرة بشأنها أحكام قضائيَّة تضمَّنت ردَّ الكسب غير المشروع من الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمُدانين الذي بلغت قيمته (26,215,000) مليون دولارٍ، و(2,716,000,000) مليار دينار.

وأضافت الدائرة إن جهوداً حثيثة ومُتميّزة بذلتها الدائرة بالتعاون مع دائرتي التحقيقات والوقاية في الهيئة أثمرت عن استرداد المبالغ المذكورة.

يُذكَرُ أنَّ المادة (19/رابعاً) من  قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم ( 30 لسنة 2011) المُعدَّل نصَّت على "تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانياً) و(ثالثاً) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائيَّة بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب غير المشروع".

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