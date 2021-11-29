سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النزاهة تكشف عن استيفاء قرابة ملياري دينارٍ كفروقات رسوم مُترتِّبة على الشركات

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-29T06:29:43+0000
النزاهة تكشف عن استيفاء قرابة ملياري دينارٍ كفروقات رسوم مُترتِّبة على الشركات

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة يوم الاثنين، عن نتائج المُتابعة مع الهيئة العامَّة للگمارك، بشأن استيفاء الرسوم من المُخلِّصين الگمرگيّين المُمتنعين أو المُتلكِّئين، مُوضحةً أنَّ قيمة تلك المبالغ تبلغ (40) مليار دينارٍ.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن "دائرة الوقاية في الهيئة، أفادت أنه استناداً لتوجيه مكتب رئيس الوزراء بخصوص قيام الهيئة بالمُتابعة مع الهيئة العامَّة للگمارك؛ لضمان استيفاء الرسوم من المُخلِّصين الگمرگيين المُمتنعين أو المُتلكِّئين؛ لضمان إنفاذ القانون وتأمين استيفاء الإيرادات، قامت الهيئة بمُتابعة موضوع الأموال المُتأخِّر سدادها لسنواتٍ عدَّة".

واشار البيان؛ إلى أنَّ "جهود المُتابعة أثمرت عن استيفاء مبلغ (1,970,000,000) مليار دينارٍ يُمثِّلُ قيمة تسديد فروقات الرسم المُترتِّب على تلك الشركات للمُدَّة من (1/9/2021) ولغاية (8/11/2021)، لافتةً إلى أنَّ الأموال المُتأخّرة المُترتِّبة بذمَّة شركات التخليص الگمرگيِّ منذ عام 2013 ولغاية الآن والتي شاركت الهيئة في مُتابعتها تبلغ (40,000,000,000) مليار دينارٍ". 

وبيِّنت الهيئة في بيانها؛ أنَّ "المُتابعة من قبل الهيئتين والإجراءات الرادعة التي اتُّخِذَتْ، أسهمت ولأول مرَّةٍ بارتفاع تسديد المبالغ المُستحقة على شركات التخليص الگمرگي، مُوضحةً قيام الهيئة العامة للگمارك بإصدار إعمامٍ لمُديريَّاتها؛ بإيقاف المُعاملات الگمرگيَّة لـ(192) شركة ترتَّبت بذمَّتها مُستحقات ماليَّـة مُتأخِّرة".

related

"تمنح مقابل دولارات".. ضبط حالات تزوير لبطاقات لقاح كورونا في نينوى

Date: 2021-08-23 07:31:41
"تمنح مقابل دولارات".. ضبط حالات تزوير لبطاقات لقاح كورونا في نينوى

قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

Date: 2021-07-07 12:00:08
قوة خاصة تداهم مركزاً صحياً لعلاج كورونا جنوبي العراق

كربلاء.. الإطاحة بموظفين سحبا مبالغ مالية من حسابات مواطنين  وضبط آخر متلاعب

Date: 2021-04-21 13:05:56
كربلاء.. الإطاحة بموظفين سحبا مبالغ مالية من حسابات مواطنين  وضبط آخر متلاعب

المصادقة على قرار سجن رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق

Date: 2021-11-08 09:22:51
المصادقة على قرار سجن رئيس هيئة التقاعد الوطنية السابق

"عملية مهمة".. ضبط مدير ضريبة ميسان وأربعة موظفين بتهمة تلقي الرشى

Date: 2021-06-08 06:29:09
"عملية مهمة".. ضبط مدير ضريبة ميسان وأربعة موظفين بتهمة تلقي الرشى

العراق يطالب المجتمع الدولي الالتزام ببنود اتفاقية أممية لاسترداد أمواله المنهوبة والمدانين بها

Date: 2021-09-08 13:35:47
العراق يطالب المجتمع الدولي الالتزام ببنود اتفاقية أممية لاسترداد أمواله المنهوبة والمدانين بها

استقدام رئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه "لاضرارهما بالمال العام"

Date: 2021-07-13 09:58:17
استقدام رئيس مجلس محافظة ذي قار وأحد أعضائه "لاضرارهما بالمال العام"

النزاهة تستقدم نائب محافظ ذي قار وتقبض على مهندس مختلس

Date: 2021-04-26 05:17:41
النزاهة تستقدم نائب محافظ ذي قار وتقبض على مهندس مختلس