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النزاهة تكشف عن اختلاس مئات الملايين من دائرة بلدية في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-06T11:13:37+0000
النزاهة تكشف عن اختلاس مئات الملايين من دائرة بلدية في بغداد

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاحد، عن قيام موظَّفين في إحدى الدوائر البلديَّة بالعاصمة بغداد باختلاس 800 مليون دينار.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان فريق عمل من مُديريَّة تحقيق بغداد وبناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، قام بأعمال التحرِّي وجمع المعلومات عن موضوع قيام مُوظَّفين منسوبين إلى بلديَّة الشعب سابقاً باختلاس مبالغ أماناتٍ لدى البلديَّة، فضلاً عن اختلاس مبالغ ماليَّة أخرى، خلافاً للقانون.

وبينت ان الأمانات البالغ مقدارها 800 مليون دينار التي تمَّ اختلاسها من قبل المُتَّهمين تُمثِّلُ الاستقطاعات الضريبيَّة للهيئة العامَّة للضرائب، لافتةً إلى قيام المُتَّهمين بالتصرُّف بالمبالغ لحسابهم الشخصيِّ.

وأشارت الهيئة إلى أنَّه تمَّ خلال العمليَّة الكشف عن وجود 12 صكاً تمَّ سحبها من قبل المُتَّهمين المذكورين، وقاموا بصرفها من مصرف الرافدين – فرع الشعب بالرغم من عدم صدور أمرٍ إداريٍّ خاصٍّ بصرف تلك الصكوك.

وأضافت أنه تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّـة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

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