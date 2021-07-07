سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

النزاهة تكشف تفاصيل ملف فساد بأكثر من 80 مليار دينار في الأنبار

Category: مجتـمع

Date: 2021-07-07T07:22:22+0000
النزاهة تكشف تفاصيل ملف فساد بأكثر من 80 مليار دينار في الأنبار

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاربعاء، عن وجود مغالاةٍ وهدرٍ كبير في المال العام رافق عمليَّة استملاك عقارين في محافظة الأنبار، مبينةً أن مبلغ الهدر وصل إلى قرابة 29 مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في بيان ورد لوكالة شفث نيوز، ، في معرض حديثها عن عمليَّتي ضبطٍ نُفِّذَتا من قبل ملاكات مكتب تحقيق الأنبار، بوجود شبهة فساد مالي وإداري كبير من قبل لجنة استملاك العقارات في ديوان أحد الأوقاف"، مشيرةً إلى ضبط أوليات استملاك عقارين بمساحة (460) دونماً خارج حدود بلديَّة الرمادي بمبلغ قدره (57,500,000,000) مليار دينار".

وأضافت أنه "تبين من خلال التحري والتدقيق والتحقق من الجهات ذات العلاقة بوجود مغالاةٍ في تقدير قيمة العقارين من قبل اللجنة المركزيَّة الخاصة باستملاك عقارات ديوان الوقف، وإن فرق المبلغ يُقَدَّرُ بحوالي (29,000,000,000) مليار دينار".

ولفتت إلى أن "العقار الأول الذي تبلغ مساحته (200) دونم تم تقديره بمبلغ (25,000,000,000) مليار دينارٍ،  وأن فرق المبلغ يتجاوز (12,500,000,000) مليار دينار، فيما بلغت مساحة العقار الآخر (260) دونماً بمبلغ (32,500,000,000) مليار دينار، وتجاوز فرق المبلغ (16,250,000,000 ) مليار دينار".

وأوضحت الدائرة أن "عمليَّة التحري  والتدقيق التي أجرتها ملاكات المكتب كشفت عن وجود تهرب ضريبيٍّ رافق عمليَّة الاستملاك، وأن مبلغ الهدر والتهرب الضريبيِّ تم تحديده من قبل الفريق المختصّ بالاستعانة بشعبة التدقيق الخارجيِّ في مكتب تحقيق الهيئة في الأنبار التي انتقلت إلى الدوائر المختصَّة بتحديد القيمة التقديريَّـة للعقارين".

وبينت أنه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمبرزات المضبوطة خلال العمليَّتين اللتين نُفِّذَتا بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وعرضهما على السيّد قاضي التحقيق المختصِّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المناسبة.

related

النزاهة الاتحاديَّة تضبط مسؤولاً بزراعة الكرخ متلبساً بالرشوة

Date: 2021-04-19 08:54:36
النزاهة الاتحاديَّة تضبط مسؤولاً بزراعة الكرخ متلبساً بالرشوة

النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة ضابطٍ برئاسة الوزراء لاطلاق سراح محكوم بالاعدام

Date: 2019-07-28 10:40:31
النزاهة تضبط متهماً انتحل صفة ضابطٍ برئاسة الوزراء لاطلاق سراح محكوم بالاعدام

بالوثائق.. نائب يؤشر هدراً يقدر بتريليون دينار لدى الصحة ويوجه اتهاما للنزاهة

Date: 2020-09-27 17:43:07
بالوثائق.. نائب يؤشر هدراً يقدر بتريليون دينار لدى الصحة ويوجه اتهاما للنزاهة

في البصرة .. ضبط أدوية وأجهزة لإنعاش القلب "مندثرة" ولم تستخدم منذ 2006

Date: 2021-02-07 07:49:42
في البصرة .. ضبط أدوية وأجهزة لإنعاش القلب "مندثرة" ولم تستخدم منذ 2006

النزاهة تتقصى إنجاز المستشفيات المنفذة وتحذر من اندثارها

Date: 2021-04-27 09:10:00
النزاهة تتقصى إنجاز المستشفيات المنفذة وتحذر من اندثارها

ايقاف عملية تهريب لسعات الإنترنيت بقيمة 1,5 مليار دينار شهرياً في خانقين

Date: 2019-08-04 10:14:07
ايقاف عملية تهريب لسعات الإنترنيت بقيمة 1,5 مليار دينار شهرياً في خانقين

النزاهة تحذر: إجراءات مطار بغداد قد تسهم بتفشي كورونا

Date: 2020-10-21 07:23:20
النزاهة تحذر: إجراءات مطار بغداد قد تسهم بتفشي كورونا

القبض على مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء بتهم الفساد

Date: 2021-02-07 10:08:57
القبض على مدير عام الاستثمار في وزارة الكهرباء بتهم الفساد