النزاهة تكشف تفاصيل توقيف رئيس لجنة بمجلس محافظة صلاح الدين

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، مساء اليوم الاثنين، أن توقيف رئيس لجنة في مجلس محافظة صلاح الدين جاء على خلفية قضية هدر المال العام، مبينة أن القضية تتعلق بمشروع تأهيل القطاع التربوي عندما كان المتهم مديراً عاماً لتربية المحافظة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "أمر التوقيف الصادر بحق رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة صلاح الدين، جاء على خلفية قضية تتعلق بهدر المال العام ضمن أحد المشاريع التربوية، عندما كان يشغل منصب المدير الأسبق لتربية المحافظة".

وبينت أن "القضية التي سبق وأن حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تتعلَّق بمشروع برنامج إعادة الاستقرار وتأهيل القطاع التربوي في المحافظات المُحرَّرة، ضمن موازنة التربية للعام 2020، وذلك أثناء تولّي المشكو منه منصب المدير العام لتربية المحافظة".

وأشارت الهيئة إلى أن "قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بقضايا النزاهة قرَّر استقدام المشكو منه وفق أحكام المادة 340 من قانون العقوبات"، لافتةً إلى أنها نفذت "أمر الاستقدام، وتم تدوين أقواله قضائياً، فيما أمر القاضي المُختصّ توقيفه على ذمة التحقيق؛ لحين استكمال الإجراءات القانونية".