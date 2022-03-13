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النزاهة تفصح عن نسبة استجابة كبار المسؤولين العراقيين لكشف الذمة المالية

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-13T12:53:11+0000
النزاهة تفصح عن نسبة استجابة كبار المسؤولين العراقيين لكشف الذمة المالية

شفق نيوز/ افصحت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الاحد، عن موقف استجابة الرئاسات الثلاث لواجب الإفصاح عن الذمَّة الماليَّة للعام الحالـي، إضافة إلى المشمولين في الوزارات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ والسلطة القضائيَّـة والمحافظين.

واشارت دائرة الوقاية في الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أنَّ "نسبة الاستجابة لكشف الذمَّة الماليَّة حسب الاستمارات المُستلَّمة من المدة 3/1/2022ولغاية 28/2/2022 بلغت 100% لرؤساء الجمهوريَّة والوزراء والنوَّاب، فضلاً عن رئيس المحكمة الاتحاديَّة الـعليا ونائب الـرئيـس وأمين عام وأعضاء المحكمة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة التمييز".

وأضافت إنَّ "نسبة استجابة أعضاء محكمة التمييز الاتحاديَّة ورئيس جهاز الادِّعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بلغت 100%، لافتة إلى أنَّ استجابة الوزراء بلغت 37,5% ، ونائبي رئيس مجلس النوَّاب بلغت 50%، فيما كانت نسبة استجابة أعضاء مجلس النوَّاب 25,2%".

وأوضحت الدائرة أنَّ "استجابة القضاة المشمولين بكشف الذمَّة الماليَّة بلغت 90.3%، فيما بلغت استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المُرتبطة بوزارةٍ 76,5%، أما نسبة استجابة المحافظين فوصلت إلى 40 %".

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