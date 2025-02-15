النزاهة تفرج عن 26 موظفاً في صلاح الدين وتواصل التحقيق في شبهات فساد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم السبت، بأن هيئة النزاهة افرجت عن 26 موظفاً يعملون في بلدية صلاح الدين، احتجزوا على خلفية صرف أموال تصليح "سيارات".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة النزاهة مكتب صلاح الدين، وبعد صدور مذكرات تحرٍ صادرة من القاضي المتخصص تم توقيف 13 موظفاً للتحقيق معهم بشأن قضايا تخص عمل وتصليح آليات لبلدية تكريت، و وجود مغالاة في الأموال".

وأشار المصدر، إلى "استمرار التحقيقات مع الوجبة الأولى الذين تم توقيفهم على ذمة التحقيق، وقد جرى توقيف مجموعة أخرى والبالغ عددهم 13 موظفاً للتحقيق معهم بشأن نفس الموضوع"، مبيناً أن "الهيئة أطلقت سراحهم بعد اتمام التحقيقات معهم بكفالة مالية".