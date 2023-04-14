النزاهة تفتح نافذة الإبلاغ عن تضخم الأموال لدى موظفي هيئة الضرائب وعائلاتهم

شفق نيوز / دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّـة، اليوم الجمعة، المواطنين للتعاون معها في "اقتلاع جذور الفاسدين" والابلاغ عن أي حالات زيادة في أموال الموظفين وعوائلهم، فيما كشفت عن انطلاق حملتها عن جريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع بدءاً من الهيئة العامة للضرائب.

وقال الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها "ستقوم بتحديد مدة زمنيَّـة لاستقبال البلاغات والإخبارات عن قطاعات معيَّـنة"، مؤكدة أنها "حددت المدة من العاشر من نيسان إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع الهيئة العامة للضرائب، حاثة المواطنين للإبلاغ عن أي زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".

وأضافت الهيئة إلى أن "تقسيمها حملة الإبلاغ عن تضخم أموال المُوظَّفين أو المُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أولادهم على شكل قطاعات جاء حسب الأولويَّـة"، لافتة إلى "بقاء الأصـل بتلقّي الإخبارات عن أيَّة مُؤسَّسةٍ، وفي أيِّ وقتٍ"، منوهة بأن "البدء بالهيئة العامة للضرائب كان نظراً لأهميَّـة هذا القطاع وكونه أحد المنافذ المهمة التي يمكن استغلالها للإثراء على حساب المال العام".

ونبهت الهيئة أن "حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة".

وأشارت الهيئة إلى أنها "خصصت نوافذ عدة لتلقي البلاغات في هذا المضمار، منها: الخط الساخن (07800701653)، وصفحة (من أين لك هذا) في موقعها الإلكترونيِّ الرسميِّ، فضلاً عن البريد الإلكتروني ([email protected])".