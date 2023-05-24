النزاهة تعلن عن مكافآت مالية لمن يبلغ عن حالات الفساد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأربعاء، عن صرف مكافآت مالية لمن يتقدمون ببلاغات عن المسؤولين الذين تتضخم أموالهم والمتورطين بالكسب غير المشروع.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن منح المكافآت للمخبرني، أفادت بشمول من يبادر إلى تقديم بلاغ وإخبارٍ يفضي إلى كشف حالات تضخم الأموال والكسب غير المشروع بقانون مكافأة المخبرين رقم ۳۳ لسنة ۲۰۰۸.

ولفتت الدائرة إلى أن منح مكافأة للمخبرين عن جريمة الكسب غير المشروع يشمل موظفي الدولة والقطاع العام ومن يخبر عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص المصادرة أموالهم بعد تاريخ 9/4/2003 أو أموال غير العراقيين التي تقـضي التشـريعات مصادرتها.

وأضافت أن من يدلي بمعلومات تؤدي إلى استعادة الآثار العراقية المسروقة ومن يخبر عن حالات الفساد الإداري والمالي وجريمة السرقة أو الاختلاس أو تزوير المحررات الرسمية، ويؤدي إخباره إلى إلقاء القبض على الفاعل، أيضاً سيتم شمولهم بالمكافآت.

وبينت أنه بموجب القانون يمنح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة مكافأة مالية تقدر بـ5% من قيمة المال الذي لا يزيد على 100 مليون دينار، و3% من قيمة المال على ما زاد على 100 مليون دينار، على أن تصرف المكافأة المنصوص عليها بعد حسم الدعوى وصدور حكم بات فيها واستعادة المال.

وأوضحت الهيئة أن نوافذ الهيئة مستمرة بتسلم الإخبارات حول حالات تضخم الأموال والكسب غير المشروع، سواء عبر الخط الساخن 07800701653، أو البريد الإلكتروني [email protected]، أو عن طريق صفحة "من أين لك هذا" في موقع الهيئة الرسمي.