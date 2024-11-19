النزاهة تعلن القبض على 4 متورطين بتهريب سبائك الذهب بمطار بغداد

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، تنفيذ أربعة أوامر قبض صادرة بحقِّ عددٍ من المُتًّهمين في قضيَّة تهريب الذهب عبر مطار بغداد الدوليّ.

وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "فريقاً من مديرية تحقيق هيئة النزاهة في بغداد، وبعد عمليَّات التحرّي والتقصّي والتحقيقات الأوليَّة التي أجراها تحت إشراف قاضي التحقيق المُختصّ، تمكَّن من تنفيذ أوامر القبض الصادر عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة بحقّ أربعةٍ من المُتَّهمين في قضيَّة تهريب الذهب".

ولفت إلى أن "رئيس الهيئة محمد علي اللامي، كان قد وجَّه في السابع عشر من الشهر الجاري الدائرة القانونيَّة في الهيئة بطلب التحقيق في القضيَّة الخاصَّة بتهريب الذهب عبر إحدى طائرات شركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة".

وتمكنت مفارز شرطة الجمارك قيادة قوات الحدود، بالتعاون مع موظفي الهيئة العامة للجمارك، في 17 تشرين الثاني الحالي من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة فقد أسفرت الجهود عن ضبط 13 سبيكة ذهبية مختلفة الأوزان، بلغ وزنها الإجمالي 13.700 كغم، بحوزة أحد المسافرين بفضل سرعة الاستجابة ودقة التفتيش باستخدام أجهزة كشف الحقائب والمسافرين، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن.

وأضاف البيان أنه تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة، و ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين، مما يعكس التزام الأجهزة الأمنية بحماية المنافذ الحدودية ومكافحة محاولات التهريب بكل أشكالها.