النزاهة تعلن القبض على رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، تنفيذ أمر قبض بحق رئيس هيئة استثمار ذي قار السابق، على خلفية تهمة إضرار المال العام عبر التلاعب بإجازة استثمارية، مبينة أن الاجازة الاستثمارية خاصة بإنشاء مجمع تجاري بأكثر من مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فريق مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ذي قار تمكن من تنفيذ أمر القبض الصادر عن قاضي محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا النزاهة في المحافظة بحق الرئيس السابق لهيئة استثمار ذي قار؛ على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام عبر التلاعب في إصدار إحدى الإجازات الاستثمارية.

وأوضحت الدائرة، أن تفاصيل القضية تشير إلى أن المتهم تسبب بالإضرار العمدي بالمال العام؛ جراء تلاعبٍ في إصدار إجازةٍ استثماريةٍ خاصةٍ بإنشاء مجمعٍ تجاريٍ بقيمة (1،100،000،000) مليار ومئة مليون دينار، لافتة إلى أن إصدار الإجازة كان بناءً على كتابٍ مزورٍ من الجهة المالكة للعقار.

ونوهت بتنظيم محضرٍ أصوليٍ بالعملية التي تمت؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وعرضه رفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق.