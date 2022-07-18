النزاهة تعلن استقدام وزير النقل الأسبق لإحداثه الضرر بالمال العام

شفق نيوز/ أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بصدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجھة التي كان يعمل فیھا.

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ وزير النقل الأسبق؛ عن موضوع المُخالفات الحاصلة في نقل المُوظَّفين، وتنسيبهم في مكاتب الشركة العامَّة للخطوط الجويَّة العراقيَّة في عددٍ من الدول.

وأضافت الدائرة إنَّ الوزير الأسبق قام بنقل وتنسيب مُوظَّفين في كلٍّ من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجويَّـة العراقيَّة في تلك الدول.

وبيَّنت الدائرة أنَّ محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.