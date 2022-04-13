النزاهة تعلن استقدام النائب الأول لمحافظ نينوى

شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب ما "يخالف واجبات وظیفته".

وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان أن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت إلى قيام المُتَّهم النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ بعدِّه مُخوَّلاً بإدارة مجلس المُحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة؛ على الرغم من عدم وجود موازنةٍ ماليَّةٍ لعام 2020، فضلاً عن سحب سلفٍ ماليَّةٍ، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة، خلافاً للقانون.

وأضافت الدائرة إنَّ أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات.

وتنصُّ المادة (331) على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتين على كل موظفٍ أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالھا؛ بقصد الإضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.