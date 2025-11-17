النزاهة تعلن استرداد 51 متهماً بالفساد من الخارج وتوقيع اتفاق تعاون دولي

شفق نيوز– بغداد

أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، محمد علي اللامي، يوم الاثنين، أن الهيئة تسعى حثيثًا لاستكمال إجراءات تسليم المطلوبين بقضايا فساد واسترداد الأموال المُهرَّبة، مشيدًا بجهود الجهات الداخلية والدولية المتعاونة بهذا الصدد.

وخلال لقائه مدير مجموعة صوفان، علي صوفان، أشار اللامي إلى الظروف التي مرّ بها العراق في الحقب الماضية، والتي تسببت بأضرار جسيمة في المال العام، وإقدام بعض المطلوبين على تهريب الأموال الناتجة عن جرائم الفساد خارج العراق.

وأوضح أن الهيئة تمكّنت خلال الفترة الماضية من استرداد 51 من المطلوبين بقضايا فساد من خارج العراق، بالتعاون مع السلطتين التنفيذية والقضائية.

وشهد اللقاء توقيع اتفاق تعاون بين هيئة النزاهة الاتحادية ومجموعة صوفان، لبناء شراكة استراتيجية ورفع القدرة المؤسسية للهيئة في مجال التحري والتتبع القانوني، وتعزيز إجراءات استرداد الأصول المُهرّبة خارج العراق، إلى جانب بناء قدرات ملاكات الهيئة، خصوصًا في التحوّل الرقمي وإدماج التقنيات الحديثة لضمان أداء فعال بكفاءة عالية.

ويتضمن الاتفاق فقرات تتعلق بتتبع واسترداد الأصول والمدانين، والتعاون الدولي والدبلوماسي، والتدريب وبناء القدرات ونقل المعرفة، والتحقيقات المالية، وتقديم الدعم الفني والقانوني لتعقب واسترداد الأشخاص والأصول المُهرّبة.

كما ينص الاتفاق على المساعدة في بناء قنوات اتصال مباشرة مع الهيئات ذات الصلاحية ودوائر إنفاذ القانون خارج العراق، بما في ذلك الإنتربول الدولي، والمساهمة في صياغة اتفاقيات ثنائية أو مذكرات تفاهم دولية لتعزيز التعاون في استرداد الأصول والمطلوبين.

وأكد اللامي على أهمية تطوير مهارات ملاكات الهيئة في التعامل مع البرمجيات والأدوات الحديثة لمتابعة حركة الأموال عبر الأنظمة المصرفية التقليدية والرقمية، والتدريب على استخدام برامج الذكاء الصناعي وكشف الوثائق والمستندات المزورة، إلى جانب تطوير مهارات الاستجواب والتحقيقات باستخدام أساليب متقدمة لكشف الخداع وتحليل السلوك.