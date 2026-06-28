النزاهة تعتقل 6 موظفين في بلدية الصقلاوية بتهم فساد

شفق نيوز- الأنبار

كشف عضو مجلس محافظة الأنبار، عدنان الكبيسي، مساء اليوم الأحد، ‘ن هيئة النزاهة نفذت حملة اعتقالات في بلدية الصقلاوية، أسفرت عن توقيف معاون مدير البلدية وعدداً من الموظفين، على خلفية تحقيقات تتعلق بملفات فساد مالي وإداري.

وقال الكبيسي لوكالة شفق نيوز، إن المعتقلين هم: "معاون مدير البلدية رائد عباس حماد، والمهندس ليث صبحي كريم، والمهندس عقبة خالد حمادي، والموظف عمار مهدي حسين، والموظف زهير عبد محسن، والموظف الفني محمود سعد الله".

وبين أن إجراءات التوقيف جاءت في إطار تدقيق عقود المقاولات، وصرف المكافآت ورواتب موظفي العقود، فضلاً عن ملفات تتعلق بمحاضر توزيع أراضي الموظفين، مؤكداً أن التحقيقات ما تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية وكشف جميع ملابسات القضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة اعتقالات واسعة شنتها قوة خاصة بدأت فجر اليوم الأحد وما زالت مستمرة حتى ساعة كتابة هذا الخبر، طالت نواباً ومسؤولين حكوميين بتهم فساد مالي في بغداد وعدد من المحافظات وإقليم كوردستان.