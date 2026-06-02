النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين اختلسوا 1.7 مليار دينار في كهرباء ديالى

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، يوم الثلاثاء، الإطاحة بأربعة مسؤولين كبار في المديرية تورطوا بعملية سرقة واختلاس بقرابة ملياري دينار في مديرية كهرباء ديالى.

وجاء في بيان الهيئة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن ملاكات هيئة النزاهة في محافظة ديالى تمكنت من "كشف عمليَّة اختلاسٍ وسرقة موادّ كهربائيَّةٍ تُقدَّر قيمتها بأكثر من (1.7) مليار دينار، والإطاحة بأربعة مسؤولين كبار في مُديريَّة توزيع كهرباء المحافظة؛ على خلفيَّة استغلالهم مناصبهم والاستيلاء على المال العام".

وأشارت إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، وبإشرافٍ مُباشرٍ ومُتابعةٍ مُستمرَّةٍ من رئيس الهيئة (محمد علي اللامي)، انتقل إلى مُديريَّة توزيع كهرباء ديالى، حيث تمكَّن من الإطاحة بـ(4) مسؤولين كبارٍ في المُديريَّة؛ لإقدامهم على سرقة موادّ كهربائيَّةٍ من مخازن المُديريَّة واختلاس مبالغها التي تُقدَّرُ بـ (1.744.600.000) دينارٍ، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام، لافتةً إلى أنَّ أمناء المخازن أفادوا بعدم ورود الموادّ إلى المخازن ولا تسلُّم أيٍّ منها.

وخلال العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، تمَّ ضبط أصل مُستندات صرفٍ و"نسخٍ مكربنةٍ" وأوراقٍ إخراجيةَّ ومُذكّرات صرفٍ خاصَّةٍ بالقضيَّة.

وأوضحت الهيئة أنَّ المُتَّهمين أقدموا على تنظيم مُستندات صرفٍ غير أصوليَّةٍ وختمها من قبل الرقابة الداخليَّة في المُديريَّة، والاحتفاظ بنسختيها لدى اثنين من المُتَّهمين، مُنبّهةً إلى أنَّ الآلية المُتَّبعة بعد ورود الموادّ هي تسجلها بموجب مستند تحويلٍ يُوقَّعُ من أمين المخزن، ثمَّ يتمُّ إدخاله في وحدة حسابات المخزن.

وخلصت إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المُختصَّة بقضايا النزاهة، قرَّر توقيف المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات، مع مواصلة التحقيق؛ لأخذ الإجراءات القانونيَّة اللازمة بحقّ المُتَّهمين كافة.