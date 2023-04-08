النزاهة تطيح بأحد أضلاع شبكة الفساد في تسجيل عقاري الأنبار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، من إلقاء القبض على أحد المتهمين في قضية الفساد الكبرى في مديرية التسجيل العقاري في الأنبار.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، في معرض حديثها عن العملية التي تم تنفيذها بموجب مذكرة قضائية، أفادت بأن فريقاً من مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، وبعد تلقيه معلومات من مصادره الخاصة، تمكن بالتنسيق مع الفريق الفني الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس اتحاد نقابات العمال فرع الأنبار؛ جراء تورطه في ملف المخالفات المرتكبة في توزيع قطع الأراضي التابعة لبلدية الوفاء في المحافظة.

وأوضحت أن فريق المديرية كان قد ضبط مليوناً و400 ألف دولار أمريكي، و400 هوية تقاعدية مزورة تابعة للنقابة مع صورة ضوئية لمستمسكات عائدة لأشخاص في دار المتهم، فضلاً عن طلبات تخصيص أراض وكتب ومخاطبات صادرة عن بلدية الرمادي ودائرة التسجيل العقاري وأوراق موقعة على بياض.

ونوهت بتنظيم محضر أصولي بالعملية؛ بغية عرضه برفقة المتهم على قاضي التحقيق المختص؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقرير مصيره.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الرابع من نيسان/ أبريل الجاري عن تمكنها من تنفيذ عملية كبرى في محافظة الأنبار أسفرت عن القبـض على مدير عقاري الأنبار وخمسة من المسؤولين فيها؛ ﻹقدامهم على التلاعب والتزوير في أضابير تمليك عشرات الآلاف من الأراضي، وضبط 400 هوية مزورة تعود إلى إحدى النقابات، ومبالغ مالية طائلة ومصوغات ذهبية ثمينة، ومليون و600 ألف دولار وقرابة 600 مليون دينار.