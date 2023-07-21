النزاهة تطيح بنقيب في شرطة المثنى متلبساً بتسلم رشوة 30 مليون دينار

شفق نيوز/ نفذت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، عمليَّة ضبط أسفرت عن الإيقاع بضابط برتبة نقيب متلبساً بجريمة الرشوة في الديوانيَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفذت بموجب مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بتأليف فريق من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة؛ للتحري والتقصي عن معلومات تلقاها من أحد المشتكين تتضمن تعرضه للمساومة وطلب رشى مقابل الوعد بغلق قضيَّة، ورفع شك واشتباه عنه وعن بعض أقربائه في تهمة موجهة إليهم بمحافظة المثنى".

وأردفت الدائرة مبينة أن فريق شعبة التحري والضبط في المكتب قام باستدراج المتهم من محافظة المثنى، إلى العاصمة بغداد ومنها للديوانيَّة، وتم نصب كمين محكم للمتهم الذي يعمل ضابطاً برتبة نقيب في مركز شرطة تابع لقيادة شرطة محافظة المثنى، وضبطه متلبساً بحيازة المبلغ الماليّ الذي تسلمه من المشتكي البالغ (30) مليون دينار".

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي في العمليَّة، التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)؛وتم عرض المتهم والمبرزات الجرميَّة على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفه.