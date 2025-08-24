النزاهة تطيح بمسؤول محلي في الانبار على خلفية صرفه قرابة 600 مليون دينار لغير مستحقيها

شفق نيوز - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الأحد، بتنفيذ عمليات ضبط في محافظة الانبار تمَّ خلالها الإطاحة بمسؤول في البلديَّة وضبط مُوظَّفٍ في مُديريَّة التنفيذ؛على خلفيَّـة الإضرار العمد بالمال العامّ وطلب رشوةٍ.

وذكرت الهيئة في بيان اليوم، أنَّ الفريق المُؤلَّف في مكتب تحقيق الأنبار قام بأعمال التدقيق والمُتابعة في بلديَّة الرطبة وتمكَّن من كشف صرف مبلغٍ قدره (569,240,000) خمسمائةٍ وتسعة وستين مليون دينارٍ للأجراء اليوميّين؛ على الرغم من تخصيص المبلغ؛ لصرفه لمُوظفي العقود المشمولين بالقرار (315).

وأوضحت أنَّ قاضي التحقيق المُختصّ أصدر أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (340) بحقّ لجنة الصرف التي تتألف من (مُدير بلديَّة الرطبة سابقاً ومسؤول الموارد البشريَّـة سابقاً، ومسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة)، مشيرة إلى تنفيذ أمر القبض بحقّ مسؤول الشعبة القانونيَّـة في البلديَّـة.

وتابعت الهيئة إن الفريق بعد انتقاله إلى مُديريَّة تنفيذ الرمادي، تمكَّن من ضبط أحد المُوظَّفين؛ لقيامه بطلب مبلغٍ ماليٍّ من أحد المُراجعين؛ لقاء إنجاز معاملته، لافتةً إلى ضبط المُتَّـهم بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه المبلغ، استناداً إلى أحكام القرار (160/ ثانياً/1 لسنة 1983).

ونوَّهت الى تنظيم محضري ضبط أصوليَّين في العمليَّـتين، وعرضهما بصحبة المُتَّهمين على قاضي التحقيق المُختصّ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق.