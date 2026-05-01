النزاهة تضرب أوكار الفساد في الديوانية: كشف اختلاس ملياري وملاحقة 4 متهمين

شفق نيوز - بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، بتنفيذ عمليَّة ضبط لـ10 مُوظَّفين ومُعقّبين في الهيئة العامَّة للضرائب/ فرع الديوانيَّة، بعد الكشف عن اختلاس قرابة مليارٍ ونصف مليار دينارٍ من المال العام.

وأشارت الهيئة في بيان إلى أنَّ الفريق الميدانيَّ المُكلَّف بمُتابعة أعمال الهيئة العامَّة للضرائب في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّن بعد تدقيق السجلات ومُطابقة مبالغ الجباية في فرع الهيئة في الديوانيَّة من كشف اختلاس أكثر من (1,420,000,000) دينارٍ من تلك الأموال، لافتةً إلى قيام أحد أمناء الصندوق بالاشتراك مع (9) مُوظَّفين ومُعقّبين باختلاس أموالٍ من مبالغ التحاسب الضريبيّ للمُدَّة من العام (2021 -2026)، مُبيّـنةً أنَّه لم يتم ترحيل المبالغ في سجلّ المُحاسبة اليوميّ ولم يتم تسديدها كإيرادٍ للدولة.

وأوضحت أنَّ المُتَّهم اعترف أثناء التحقيق على شركائه الذين تمَّ ضبط خمسةٍ منهم من قبل ملاكات شعبتي التحرّي والضبط والأمنيَّة في المكتب، فيما لا تزال عمليَّة تعقُّب أربعةٍ آخرين من المُتَّهمين صدرت بحقّ أوامر قبضٍ وتفتيشٍ مُستمرَّةٍ، مُنوّهةً بضبط (14) دفتر "دبلك" تمَّ استقطاع مبالغ التحاسب الضريبيّ فيها، ولم تُقيّدْ في حساب الدائرة المفتوح في أحد المصارف.

وأكَّدت تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين المضبوطين والمبرزات الجرميَّة أمام قاضي التحقيق المُختصّ في الديوانيَّة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفقاً لأحكام المادة (315) من قانون العقوبات.