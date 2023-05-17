النزاهة تضع اليد على "سرقة" في محافظة عراقية: حاميها حراميها

شفق نيوز/ تمكنت ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، يوم الجمعة، من ضبط عدد من المسؤولين وأعضاء لجان في محافظة صلاح الدين، على خلفيَّة تهم الإضرار بالمال العام.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمت وفق مذكرة قضائيَّة، أفادت في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بأن "مكتب تحقيق الهيئة في المحافظات ألف فريقاً للتحري والتقصي عن شبهات فساد ومغالاة في أسعار مشتريات تربية المحافظة".

واوضحت الدائرة أن "الفريق تمكن من ضبط (6) من المتهمين الموظفين في مديريَّة تربية صلاح الدين، مبينة أن المضبوطين هم كل من رئيس وأعضاء لجنة المشتريات ولجنة اعتدال الأسعار، بينهم مدير قسم العقود في المديريَّة؛ وذلك إثر تهمة المغالاة في أسعار مشتريات تربية المحافظة".

وأضافت ان "المتهمين أقدموا على التوقيع على وصولات شراء فيها مغالاة تقدر بـ(161،747،000) مائة وواحد وستين مليون دينار، وسبعمائة وسبعة وأربعين ألف دينار عراقي، لافتة إلى أن العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط أصل جميع مستندات الصرف الخاصة بالموضوع".

ونوهت بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعمليَّة، وعرضه رفقة المتهمين الست والمبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرر توقيفهم على ذمة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي.