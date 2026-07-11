تأكيداً لشفق نيوز.. النزاهة تضبط 8.5 أطنان من المواد الطبية المهربة بين كركوك وأربيل

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، إحباط محاولة لتمرير شحنة مواد طبية مستوردة بصورة مخالفة للقانون، وضبط متهمين اثنين في كمرك دارمان على الطريق الرابط بين محافظتي كركوك وأربيل.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن فريقاً من مديرية تحقيق كركوك، بالتنسيق مع استخبارات شرطة الكمارك، نفذ العملية بعد ورود معلومات عن التلاعب ببيانات بضائع مستوردة عبر تسجيلها على أنها منتجات محلية، بهدف التهرب من دفع الرسوم الكمركية.

وأضافت أن التحريات أسفرت عن ضبط سائق شاحنة من نوع مرسيدس أكتروس وموظف في الكمرك، إلى جانب الشاحنة المحملة بـ8.5 أطنان من المواد الطبية المستوردة، التي جرى تغيير بياناتها وإظهارها على أنها منتجة محلياً خلافاً للحقيقة، فضلاً عن كونها من المواد الممنوع استيرادها.

وأشارت الهيئة إلى تنظيم محضر ضبط أصولي وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، وإحالة المتهمين مع المضبوطات إلى قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكان مصدر محلي، كشف مساء الجمعة الماضي، لوكالة شفق نيوز، بأن محققي مكتب تحقيقات كركوك التابع لهيئة النزاهة الاتحادية ضبطوا أكثر من 10 أطنان من المواد الطبية المستوردة، بعد التلاعب بمنشئها في جمرك دارمان شرقي المحافظة، فيما أُلقي القبض على شخصين على خلفية القضية.