النزاهة تضبط 6 موظفين في منفذ بين كركوك وأربيل بتهم فساد

شفق نيوز- كركوك

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، ضبط ستة موظفين في منفذ دارمان الجمركي الواقع بين محافظتي كركوك وأربيل، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني، على خلفية تورطهم بمخالفات تتعلق بالواجبات الوظيفية وابتزاز المواطنين.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن ملاكات مكتب تحقيق كركوك نفذت العملية استناداً إلى مذكرة قضائية، وأسفرت عن ضبط ستة موظفين يعملون في المنفذ الجمركي.

وأضافت أن المتهمين تعمدوا عدم إنجاز المعاملات الكمركية الأصولية للمواطنين، رغم استيفائها الشروط القانونية، إلا بعد إجبار أصحابها على دفع مبالغ مالية مقابل إنجازها.

وأشارت الهيئة إلى عرض المتهمين أمام قاضي التحقيق المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفقاً لأحكام القرار رقم (160 لسنة 1983)، مبينة أن العملية نُفذت بالتعاون مع جهاز الأمن الوطني في كركوك.